صعوبات تشكيل الحكومة العراقية - علي مهدي

2022/03/08 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي رغم مرور ما يقارب الخمسة أشهر من اجراء الانتخابات في العراق، الا انه حتى هذه اللحظة لم تتشكل الحكومة، وهذه لسيت بأول مرة، فقد اعتاد العراقيون على مثل هذه التعطيلات لعدم نضوج العديد من القيادات في الدخول للمساومات المطلوبة، وكذلك لتضارب المصالح الخارجية المؤثرة على الوضع في العراق.لقد أُجريت الانتخابات بظروف افضل من السابق وهذه بشهادة العديد من المنظمات التي راقبت الانتخابات كالأمم المتحدة، وال ......





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