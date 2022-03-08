الدوري الإنكليزي الممتاز يُعلّق اتفاقية البث مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا

2022/03/08 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّق الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء اتفاقية البث مع روسيا اثر غزوها لاوكرانيا مع مفعول فوري ما يعني بان المباريات الاربع المقررة الخميس لن تبث في روسيا، وذلك على اثر اجتماع الاندية الـ 20 في لندن.

وجاء في بيان صادر عن الدوري الانكليزي “قرر الدوري الانكليزي وجميع أنديته اليوم بالاجماع تعليق اتفاقيتنا مع الناقل الروسي رامبلر (أوكو سبورت) بمفعول فوري، والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه استرليني لمساندة الشعب الاوكراني”.

وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بدوره وقف اتفاقيته مع روسيا ما يعني بان مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لن تبث أيضاً في روسيا.

المصدر: AFP

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