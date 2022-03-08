بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

2022/03/08 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر رسمي على جميع واردات النفط والغاز الروسية.وقال بايدن، إن "قرارنا بحظر جميع واردات النفط الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا".وأضاف، "نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع"، مبينا أنه، "قرارنا بحظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".وتابع: "نريد حماية توريد الطاقة العالمية ودعم العائلات الأمريكية".

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