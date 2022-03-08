وزير النفط يبحث مع توتال التعجيل بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية

2022/03/08 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط العراقي احسان عبد

الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء، حرص

الوزارة على تطوير البنى التحتية لقطاع

النفط والطاقة والاستثمار الأمثل للغاز

من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية

بتطوير الحقول الغازي

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