حشد العتبات يلقي القبض على مطلوب بالارهاب في الفلوجة

2022/03/08 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلنت فرقة الإمام علي (ع) احدى تشكيلات

حشد العتبات المقدسة، اليوم الثلاثاء،

عن القاء القبض على مطلوب وفق المادة

الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في

قضاء الفلوجة.

وقالت الفرقة في بيان، ان "قوة من امن

ف

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