رغم العقوبات الغربية.. إسرائيل تتحدى أصدقائها وتواصل مغازلة روسيا

2022/03/08 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت أوروبا وكندا والولايات المتحدة الرحلات الجوية إلى روسيا.

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