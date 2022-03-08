ليس من الأبجدية الروسية.. كيف أصبح الحرف

2022/03/08 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المستحيل عدم ملاحظة أن العديد من السيارات الروسية التي تغزو أوكرانيا تحمل علامة مميزة.الشاحنات والدبابات والمركبات القتالية والهندسية واللوجستية تتقدم من خلال أوكرانيا رُسم عليها الحرف "Z" المطلي بشكل واضح باللون الأبيض.لقد لاحظ الناس الذين يتعرضون للغزو ذلك.

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