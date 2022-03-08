شاهد بالفيديو.. تاجر عراقي يكشف المستور ويفضح الجهة المتسببة برفع الأسعار

2022/03/08 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 90K5N1pewAE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تاجر عراقي يكشف المستور ويفضح الجهة المتسببة برفع الأسعار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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