2022/03/08 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | الاعفاءات الكمركية.. فريسة للمحتالين ونقمة للمنتجين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oE86e8uMRMc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | الاعفاءات الكمركية.. فريسة للمحتالين ونقمة للمنتجين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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