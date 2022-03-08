2022/03/08 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 19QLXgX7SsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي الســورة التي تهون على الميت نزع الروح ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهي الســورة التي تهون على الميت نزع الروح ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).