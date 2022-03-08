الفتح: التحالف الثلاثي ينظر لتحقيق مصلحته الخاصة فقط

2022/03/08 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، أن التحالف الثلاثي لا ينظر بصورة حقيقية للمصلحة العامة بل يفضل مصلحة كتله الثلاث ومنهجه السياسي، فيما أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزم بتنفيذها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الفتلاوي لوكالة / […]

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