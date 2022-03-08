“ثأر عشائري قديم” يتسبب بمقتل شخص بمنطقة الفضيلية في بغداد

2022/03/08 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمنطقة الفضيلية في العاصمة بغداد، بسبب “ثأر عشائري قديم”.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مسلحين مجهولين فتحوا النار باتجاه مدني ضمن منطقة الفضيلية ما اسفر عن مقتله في الحال”.واضاف ان “المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة ثأر عشائري قديم”.

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