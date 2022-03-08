وزير التجارة: المواد الغذائية سيتم تجهيزها للمواطنين خلال اليومين المقبلين (فيديو)

2022/03/08 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم

الثلاثاء، أن المواد الغذائية سيتم

تجهيزها للمواطنين خلال اليومين

المقبلين.

وقال الجبوري في المؤتمر الصحفي

الاسبوعي لمجلس الوزراء وتابعته وكالة

نون الخبرية، إن "ال

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