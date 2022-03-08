2022/03/08 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الثلاثاء، تشكيل فرق جوالة في

بغداد والمحافظات لمراقبة الأسعار

بالسوق.

وقال الغانمي في المؤتمر الصحفي

الأسبوعي لمجلس الوزراء وتابعته وكالة

نون الخبرية، إنه "تم ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: شكلنا فرق جوالة في بغداد والمحافظات لمراقبة الأسعار بالسوق (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: شكلنا فرق جوالة في بغداد والمحافظات لمراقبة الأسعار بالسوق (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).