لندن بعد واشنطن.. قرار جديد بالحظر والسوق

2022/03/08 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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