العراق يحقق الاكتفاء الذاتي لثلاثة محاصيل زراعية

2022/03/08 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من ثلاثة محاصيل زراعية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، ان “هنالك ثلاثة محاصيل حققت الاكتفاء الذاتي وهي التمور والطماطم والبطاطا، حيث استطعنا أن نصدر بعضا من هذه الكميات وفتحنا […]

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