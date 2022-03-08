مقتل شخص بهجوم مسلح بين أولاد العم في بغداد

2022/03/08 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بجوم مسلح بين أولاد العم في منطقة الفضيلية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هجوما مسلحا بين أولاد عم في منطقة الفضيلية استخدم في أسلحة متوسطة".

وأضاف ان "المعلومات الأولية تشير الى مقتل شخص"، مشيرا الى ان "الهجوم بسبب ثأر عشائري سابق".

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