داعش يهاجم الحشد جنوبي كركوك

2022/03/08 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بشن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على الحشد جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر من تنظيم داعش شنو هجوماً على قطعات الحشد الشعبي في محيط قرية البشير في ناحية تازة جنوبي كركوك".

وأضاف ان "الهجوم أسفر عن تعطيل كاميرا حرارية وإصابة عنصر من قوات الحشد الشعبي، كحصيلة أولية".

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