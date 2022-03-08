نائب يحذر من

2022/03/08 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادحذر عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، من خروج مظاهرات عارمة للطبقات الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات البطالة، فيما طالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لهذا الغلاء وتوفير فرص العمل.

وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية احسنت في التدخل بشأن قضية رفع سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأدوية"، مشيراً إلى أن "هنالك امل في ان تتخذ المحكمة الاتحادية قراراً بإعادة سعر الصرف الى السعر السابق".

وأضاف، أن "هنالك فئة من الشعب تعاني بشكل كبير بسبب ارتفاع اسعار الأدوية وهم اصحاب الأمراض المزمنة وتحديداً المصابون بالأمراض السرطانية ولا يوجد اي دعم حكومي لهذه الفئة".

وتابع السلامي، أن "تدهور الوضع الاقتصادي في العراق قد يؤدي إلى خروج مظاهرات عارمة للطبقات الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات البطالة وهو ما يجب على الحكومة ان تلتفت إليه"، مؤكداً أن "اعادة سعر الصرف لن يتسبب باختلال توازن الاقتصاد كما تدعي الحكومة وذلك لوجود وفرة مالية كافية نتيجة ارتفاع اسعار النفط".

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