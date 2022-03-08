اصابة عنصر من الحشد الشعبي بهجوم “ارهابي” جنوبي كركوك

2022/03/08 | 20:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة عنصر من الحشد الشعبي، اثر هجوم نفذه تنظيم “داعش” جنوبي محافظة كركوك.وقال المصدر إن عناصر من تنظيم داعش شنوا، مساء اليوم، هجوماً على قطعات الحشد الشعبي في محيط قرية البشير في ناحية تازة جنوبي كركوك.وأوضح المصدر، أن الهجوم أسفر عن تعطيل كاميرا حرارية، مشيراً إلى سقوط […]

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