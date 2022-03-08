اصابة منتسب امني باعتداء ارهابي في” عبارة ديالى”

2022/03/08 | 20:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر حكومي في ديالى، الثلاثاء، بان منتسب امن اصيب بجروح في اعتداء ارهابي شمال شرق المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” منتسب امن اصيب بجروح باعتداء ارهابي في بساتين ناحية العبارة( 17كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” المصاب تم نقله […]

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