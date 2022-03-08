2022/03/08 | 21:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Aodj1PL4LtM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. قوات الزيرفاني تقيم احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. قوات الزيرفاني تقيم احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).