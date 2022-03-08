2022/03/08 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qv2sG2eXnTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المرأة في يومها العالمي.. "نصف المجتمع" يشكو كل المجتمع!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المرأة في يومها العالمي.. "نصف المجتمع" يشكو كل المجتمع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).