2022/03/08 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان

أعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، انحسار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أكد أن هناك إجراءات قانونية ستطبق بحق أي تاجر يحاول التلاعب بقوت المواطنين.

وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة إجراها في أسواق الجملة للاطلاع على أسعار المواد الغذائية حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "الحكومة المحلية تتابع بحرص الارتفاع الطفيف الذي طرأ في اسعار المواد الغذائية وكانت اليوم هناك جولة في الاسواق لمعرفة اسباب هذا الارتفاع، بالتعاون مع الرقابة التجارية والامن الوطني والجريمة المنظمة".

وأضاف، أنه "بعد لقاء عدد من التجار تبين أن سبب هذا الارتفاع يعود الى ارتفاع الاسعار من المنشأ وأن هامش الربح هو طفيف جدا، محذرا من أنه "في حال وجود تلاعب او احتكار للاسعار سنطبق اقصى العقوبات بحق المخالفين".

وأوضح الوائلي، أن "هذا الارتفاع انحسر بشكل كبير بعد توزيع عدد من مفردات الحصة التموينية وهذا قلل أيضا هاجس القلق لدى المواطنين".

ودعا الوائلي، "وزارة التجارة للحرص بتوزيع مفردات البطاقة التموينية كافة على المواطنين".

من جانبه أوضح مدير الجريمة المنظمة في محافظة النجف، العميد حيدر العميدي، أن "هناك رقابة مستمرة على غلاء الاسعار وفي حال وجود تلاعب بالاسعار وإن كان طفيفا فهناك متابعة مستمرة وبشكل مباشر وسنطبق القانون بحق المستغلين"، مبينا أن "إجراءات وزارة التجارة في توزيع مفردات البطاقة التموينية ساهمت في انخفاض الاسعار".

من جانبه أكد علاء الطفيلي احد أصحاب محال بيع الجملة أن "الارتفاع لبعض المواد الغذائية جاء بسبب ارتفاع المواد الأولية او الأساسية عالميا مما ساهم برفعها"، نافيا أن "يكون هناك اي ارتفاع للاسعار في محافظة النجف".

وكانت الاسواق المحلية قد شهدت في اليومين الاخيرين ارتفاعا ملحوظا في اسعار بعض المواد الغذائية والتي ارتبط ارتفاعها بالازمة الاوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف الأشرف يعلن انحسار ارتفاع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف الأشرف يعلن انحسار ارتفاع أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).