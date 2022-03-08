بديل يمنح الشرطة انتصاراً ثميناً امام النفط في ممتاز الكرة

2022/03/08 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قاد البديل علي يوسف فريقه الشرطة، للفوز على النفط بهدف دون رد ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ولعب الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الحولة الخامسة والعشرين من البطولة.وتمكن المهاجم علي يوسف من قيادة فريقه الى الانتصار في الدقيقة 75.[…]

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