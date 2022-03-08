بعد تقارير عن تغيير ديانتها.. العثور على جثة فتاة

2022/03/08 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة العراقية، على جثة فتاة كانت تنشط على تطبيق "تيك توك"، وتبلغ من العمر 20 عاما، بالقرب من مطار أربيل الدولي.

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