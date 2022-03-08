جريمة - ختان العقل - فى الصحف الدينية ... نعيش فى عصر - الكفار- والجهاد ضد - المشركين - - محمد فُتوح

2022/03/08 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح ---------------------------------------------------------------لم يكن فى نيتى أن أكتب مقالاً عن " الختان " ، حيث اعتقدت أن الكتابات الكثيرة قد استهجنته ، واستنكرته بما يكفى .



لكننى غيرت رأيى ، بعد أن قرأت كلمة التحرير ، التى يكتبها رئيس تحرير ، إحدى المجلات الإسلامية الشهرية ، وهى مقال بعنوان " الختان مشروع وإن أُرغمت أنوف " .فى كلمة التحرير ، اعترض رئيس المجلة " إياها " ، على فتوى أع ......





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