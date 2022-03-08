توجيه من الرافدين يخص قرض 150 مليون والسلف

2022/03/08 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات الحصول على قرض ١٥٠ مليون والسلف

وجه مصرف الرافدين فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات ترويج معاملات الراغبين بالحصول على القروض والسلف التي تم الاعلان عنها مؤخرا وبعد وصول التعليمات لجميع الفروع.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان ادارة المصرف اوعزت لجميع الفروع باستلام طلبات الزبائن الراغبين بالتقديم على القروض العقارية ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وسلف ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف فضلا عن سلف ٢٥ مليون للمتقاعدين .



مشيرا الى ان المصرف سيتخذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق الفرع الذي يمتنع ويرفض استلام معاملات المشمولين بالقروض والسلف

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