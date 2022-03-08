الاتحاد الخليجي يُفسد فرحة رفع الحظر بزيارة مفاجئة للكويت

2022/03/08 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذ الاتحاد الخليجي بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خطوة غريبة بإجرائه زيارة ميدانية إلى الكويت لتفقد منشآته الرياضية تمهيداً لاحتضان كأس الخليج.وقال مصدر مطلع لـ”ايرث نيوز” إن “وفداً من الاتحاد الخليجي، أجرى زيارة تفقدية سرية إلى الكويت لتفقد المنشآت الرياضية تمهيداً لاحتضان مباريات كأس الخليج”.واوضح ان “الاتحاد العراقي ابدى استغرابه من الزيارة […]

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