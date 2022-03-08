توجيه صارم من مصرف الرافدين حول قروض الـ 150 مليون دينار

2022/03/08 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات ترويج معاملات الراغبين بالحصول على القروض والسلف التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبعد وصول التعليمات لجميع الفروع.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "إدارة المصرف أوعزت لجميع الفروع باستلام طلبات الزبائن الراغبين بالتقديم على القروض العقارية بقيمة 150 مليون لشراء دار سكن، وسلف ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف، فضلاً عن سلف 25 مليون للمتقاعدين".

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وأشار البيان، إلى أنّ "المصرف سيتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الفرع الذي يمتنع ويرفض استلام معاملات المشمولين بالقروض والسلف".

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