بالصورة.. وقفة” صامتة” لمواجهة غلاء الاسعار في الاسواق العراقية

2022/03/08 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اقام ناشطون في ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية صامتة لمواجهة غلاء الاسعار في الاسواق العراقية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال محمد التميمي ناشط في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ناشطون اقاموا وقفة احتجاجية صامتة في قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) لاستنكار ظاهرة غلاء الاسعار في الاسواق العراقية”.واضاف التميمي،ان” الوقفة […]

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