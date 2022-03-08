قاتل في سوريا والشيشان.. أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي كبير في خاركيف

2022/03/08 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن جنرالاً روسيًا هو اللواء فيتالي جيراسيموف قُتل في معركة بالقرب من خاركيف.

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