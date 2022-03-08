اطلقوا النيران خلال تشييع جنازة.. القبض على 9 اشخاص في ميسان

2022/03/08 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، من القبض على 9 متهمين بإطلاق عيارات نارية خلال تشييع في قضاء الميمونة.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار تبين فيما بعد أن مصدره تشييع جنازة في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غربي محافظة ميسان، تشكلت على […]

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القبض على 9 اشخاص في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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