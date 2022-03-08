الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات الحصول على قرض ١٥٠ مليون والسلف

2022/03/08 | 21:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه باستقبال طلبات الحصول على قرض ١٥٠ مليون والسلف الاخرى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ادارة المصرف اوعزت لجميع الفروع باستلام طلبات الزبائن الراغبين بالتقديم على القروض العقارية ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وسلف […]

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