2022/03/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى يبلغ البنيان يوماً تمامه ؟ – علي الشكري تنازع أهل الأختصاص والأدب والفقاهة ، الرأي فيمن قال بيت الشعر الذائع المنقول المتواتر ، القديم المتجدد ، الصالح لكل زمان ومكان ، مَتى يَبلُغُ البُنيانُ يَوماً تَمامَهُ إِذا كُنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ ، بين من قال أنه لبشار بن برد ، وبين من ذهب إلى […]

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