2022/03/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زندايا تتألّق بأزياء فالنتينو { باريس – وكالات – تألقت الممثلة البريطانية زندايا الاحد الماضي خلال عرض ازياء فالنتينو في باريس.ولبست بدلة بلون الفوشيا من المصمم الايطالي الشهير حيث لبست من مجموعة خريف وشتاء 2022-2023 كانت تبتسم دائمًا ، وهي تقابل المعجبين الذين كانوا في الخارج ، لإلتقاط السيلفي معها.وزندايا هي وجه دار […]

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