2022/03/08 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع مذكرة تفاهم بين المركزي والمؤسسة الإسلامية

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