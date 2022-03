تقرير بريطاني يوضح اسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق - عاجل

2022/03/08 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

في الأيام القليلة الماضية ، ارتفعت أسعار زيت الطهي والدقيق والأرز والسكر في الأسواق في جميع أنحاء العراق ، حيث زاد زيت الطهي بنحو 50٪؜ ، والدقيق بنسبة 25٪؜ ، والأرز بنحو 10٪؜.

وبحسب تقرير اعده موقع"The new Arab” البريطاني، قال تاجر أغذية في السوق الرئيسي في مدينة السليمانية لصحيفة The New Arab: "ان أسعار زيت الطهي في ارتفاع مستمر لأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت التجار إلى خفض واردات زيت الطهي والقمح من كلا البلدين وهما من الموردين الرئيسيين في العالم"

واضاف ان"السبب الآخر هو أن تركيا وإيران فرضتا قيودًا على صادرات المواد الغذائية إلى العراق ، حيث يخشى البلدان أن تؤثر الحرب على مخزوناتهما للاستهلاك المحلي"

العراق مستورد رئيسي للقمح الروسي ، خاصة وأن البلاد تعاني من الجفاف وقيود تدفق المياه من تركيا وإيران.بهذا الصدد ، سلط تاجر أغذية آخر في السليمانية الضوء على نفس القضية ،وأشار إلى أن "الطلب على المواد الغذائية آخذ في الارتفاع ، حيث يخشى المشترون من ارتفاع الأسعار أكثر"

وتابع "شهر رمضان المبارك يقترب في أوائل نيسان ، ويستغل بعض التجار وأصحاب المتاجر الجشعين ذلك لزيادة الأسعار"

قال نوزاد كامل ، المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة في كردستان لصحيفة The New Arab أن "الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على العراق فحسب ، بل أثرت أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا"

واضاف"لكننا نؤكد لمواطنينا أن متاجرنا مليئة بالمواد الغذائية.



نحن نوزع أيضًا المواد الغذائية عبر نظام الحصص الغذائية على أساس يومي "

ونفى كامل ، ما تردد عن قيام تركيا وإيران بفرض قيود على الصادرات الغذائية للعراق.



وقال إنه "لم يُسمح للتجار برفع الأسعار وسيُعاقبون إذا لم يلتزموا باللوائح "مضيفاً ذلك بسبب كون"معظم التجار استوردوا المواد الغذائية قبل الحرب الروسية الأوكرانية".

قالت السلطات في العراق وإقليم كردستان إن البلاد لا تواجه نقصًا في الغذاء ، وإنها ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن التلاعب بالأسعار.

يشار الى انه أفادت وسائل العراقية أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ، حكيم الزاملي ، تعهد في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين بملاحقة المتلاعبين بالأسعار.وناقشت الحكومة العراقية القضية يوم الاثنين ، وقالت وزارة التجارة العراقية يوم الأحد إنها ستوزع مواد غذائية شهريا وتزود العراقيين بحصص غذائية مرتين خلال شهر رمضان.

