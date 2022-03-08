رئاسة البرلمان تقدم مقترحات الى الحكومة بشأن ارتفاع الاسعار

2022/03/08 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد قدمت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، مقترحات الى الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.

وذكر النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي في وثيقة مقدمة الى رئيس مجلس الوزراء حصلت عليها (بغداد اليوم): "بالنظر لارتفاع الأسعار وتأثيره على المواطنين نقترح إعادة النظر بالرسوم والضرائب لمدة ثلاثة اشهر على المواد الغذائية وتسديد مستحقات الفلاحين".فيما يلي نص الوثيقة:.

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