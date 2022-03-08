بوتين يوقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي

2022/03/08 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.وأكد بوتين أن “الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر […]

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