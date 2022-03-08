جوجل تكشف عن ميزة جديدة اثناء المكالمات

2022/03/08 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أطلقت شركة جوجل مجموعة جديدة من ميزات أجهزة بيكسل، بما في ذلك ميزة تتيح لك الكتابة للتحدث أثناء المكالمات الهاتفية.ويتم طرح التحديثات عبر جميع أجهزة بيكسل من Pixel 3a إلى Pixel 5a 5G اليوم.بينما تبدأ أجهزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro في تلقي التحديثات في وقت لاحق من هذا الشهر.[…]

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