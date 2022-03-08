غاز الجنوب والبحري يعبران الحبانية والشرطة في الطائرة الممتاز

2022/03/08 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استؤنفت مباريات الدوري الممتاز بكرة الطائرة اليوم الثلاثاء باقامة مواجهتين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وفي أولى مواجهات اليوم حقق المتصدر غاز الجنوب، الأنتصار على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل.وانتهت المواجهة لصالح غاز الجنوب بواقع ( 25-18) (25-21) (25-14).وفي ثاني مباريات اليوم، حقق البحري الأنتصار […]

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