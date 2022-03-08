التشكيلة الرسمية لموقعة ليفربول وإنتر

2022/03/08 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ودفع كلوب بالبرتغالي ديوجو جوتا أساسيًا من البداية، إلى جوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني. بينما يقود هجوم إنتر ميلان، الثلاثي لاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز وهاكان كالهانوجلو. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:ليفربول: أليسون، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد، فابينيو، جونز، تياجو، ماني، جوتا، صلاح إنتر ميلان: هاندانوفيتش، دي فري، سكرينيار، باستوني، دومفريز، فيدال، بروزوفيتش، كالهانوجلو، بريسيتش، سانشيز، لاوتارو وانتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بفوز ثمين لليفربول بثنائية نظيفة سجلها محمد صلاح وفيرمينو.

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