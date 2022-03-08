البنتاغون: روسيا خسرت 5% من قواتها الغازية.. وهذا هدفها الأساسي

2022/03/08 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن القوات الروسية، تحاول تطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، والضغط عليها للاستسلام، في حين حسرت خمسة في المئة من قوتها حتى الآن.

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