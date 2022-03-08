2022/03/08 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HFgIR0oYuyE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضجيج الحرب الأوكرانية الروسية يسمع في الأسواق العراقية | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضجيج الحرب الأوكرانية الروسية يسمع في الأسواق العراقية | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).