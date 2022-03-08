2022/03/08 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OzZL_EkUcuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة تهز إقليم كردستان.. مقتل ناشطة مدنية على يد أفراد من أسرتها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة تهز إقليم كردستان.. مقتل ناشطة مدنية على يد أفراد من أسرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).