2022/03/08 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wZo8y1jh5JM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | غزل طهران والرياض.. هل نشهد عودة للمحادثات الثنائية ببغداد؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | غزل طهران والرياض.. هل نشهد عودة للمحادثات الثنائية ببغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).