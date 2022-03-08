2022/03/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصفير الرسم الكمركي على البضائع والمواد الغذائية لمدة شهرين الحكومة تحدّد الثلاثاء المقبل موعد صرف منحة غلاء المعيشة بغداد – قصي منذر حددت الحكومة ، الثلاثاء المقبل موعد صرف منحة مئة الف دينار لمرة واحدة تحت اسم منحة غلاء معيشة تقدم الى المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، مشددة على صرف مستحقات الفلاحين وتوفير سيولة […]

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