2022/03/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يطلق قروض 150 مليون دينار لشراء المنازل بغداد ـ علي عزيز اطلق مصرف الرافدين سلف الموظفين والمتقاعدين بمبالغ تصل الى 25 مليون دينار شريطة ان يكون المستفيدين من الموطنين رواتبهم على المصرف حصرا ، كما اطلق المصرف قروض شراء المنازل السكنية بواقع 150 (مئة وخمسين مليون دينار) اضافة الى قروض 50 مليون دينار للاغراض […]

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