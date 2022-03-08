2022/03/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيات تطالب بإنصاف المرأة ومنحها فرصة لنيل الحقوق بغداد – ندى شوكت اربيل – الزمان استذكرت شخصيات رسمية وسياسية ، تضحيات المراة في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع ، فيما دعت الى اتاحة الفرصة لإعلاء صوتها في المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.وقال رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس (أبارك […]

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